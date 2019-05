Vaimalama Chaves (Miss France 2019) : "Je suis l'amour de ma vie"

Depuis mercredi 29 mai, notre Miss France 2019 et ex-Miss Tahiti Vaimalama Chaves est en Vendée, aux Sables-d'Olonne, afin d'assister à la dixième édition de la Vendée Va'a, l'épreuve de pirogues polynésienne réputée être la plus difficile au monde.

Avant de participer aux festivités organisées sur les terres de Sylvie Tellier – la directrice de l'organisation Miss France qui a elle aussi fait le déplacement en famille –, Vaimalama Chaves a pris la parole sur Instagram pour faire passer quelques bonnes ondes auprès de ses 580 000 abonnés. Elle a ce mardi souhaité répondre à la question "Comment as-tu fait pour devenir Miss France ?"

Elle a donc écrit avec sagesse : "Changer la vie, c'est arrêter de se concentrer sur ce qui n'a pas été mais voir ce qu'on a réussi, apprendre à se contenter et être heureux. Je suis heureuse de celle que je suis aujourd'hui et ce n'est pas venu tout seul. C'est par l'histoire que j'ai vécue et les leçons que j'en ai tirées." Et Vaimalama de poursuivre avec force : "J'ai un idéal féminin et tous les jours, j'essaie de devenir la femme de mes rêves, parce qu'avant d'être la femme de la France, je suis l'amour de ma vie #penséedusoir #jemépate #soyezheureux."

Si vous souhaitez rencontrer Miss France 2019 ce jeudi 30 mai, la divine Vaimalama Chaves est donc aux Sables-d'Olonne, notamment sur la grand plage, afin de parrainer les courses féminines et masculines de la 10e Vendée Va'a. Les festivités se poursuivront jusqu'à tard dans la nuit avec de nombreuses troupes de danse et de musique à l'animation.