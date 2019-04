Vaimalama Chaves "recadrée" par Sylvie Tellier : ce qui lui a déplu

Le 15 décembre 2018, Vaimalama Chaves a été sacrée Miss France 2019 , lors d'une soirée retransmise en direct du Zénith de Lille. Depuis, la jeune femme âgée de 24 ans enchaîne les événements mais aussi, les interviews. Et à chaque fois, elle fait mouche. Comme le jour où elle a remis à sa place Laurent Baffie dans Les Terriens du samedi, le 16 février 2019, ou celui où elle a plaisanté sur la taille d'Anouar Toubali dans Ça commence aujourd'hui, le 22 mars.

En revanche, il y a une déclaration de sa protégée que Sylvie Tellier n'a pas appréciée comme elle l'a confié à nos confrères de Télé Loisirs. Invitée par Le Parisien à réagir aux propos deLaurent Ruquier lors de son passage dans On n'est pas couché le 19 janvier, Vaimalama Chaves avait notamment confié : "Voilà Miss France, utilisez son image pour vous branler et faire des enfants. C'est vraiment pas chouette d'être considérée comme un objet."

Des propos pour lesquels elle a été recadrée par directrice générale de la société Miss France. "J'ai trouvé ces mots déplacés, je lui ai fait remarquer. Je lui ai dit 'Attention Vaimalama, tu es l'ambassadrice française'. C'est en six mois la seule mise en garde que j'ai pu lui faire", a-t-elle expliqué à Télé Loisirs.

Rappel des faits

Pour rappel, Laurent Ruquier avait osé une blague assez sexiste lors de la venue de Miss France 2019 dans son émission télévisée : "C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'avoir des followers, pas des enfants. Certains Gilets jaunes vous diront que c'est un complot d'Emmanuel Macron pour faciliter la réforme sur la PMA... Mais, non. En fait, le taux de natalité, c'est comme les salaires, il n'augmente plus. Il y a donc de moins en moins de naissances et de plus en plus de visites sur YouPorn, sur les réseaux sociaux. On regarde de plus en plus les séries sur Netflix. On n'a plus le temps de faire d'enfants. D'ailleurs, vous qui nous regardez en ce moment dans votre lit, pour relancer la natalité, nous avons invité ce soir notre Miss France, ça devrait vous donner des idées."

Une boutade qui avait beaucoup surpris Vaimalama. Elle avait réagi quelques jours plus tard lors d'une interview pour Télé Loisirs : "J'ai été surprise. Oui c'est son genre de blague. C'est vrai qu'il y a des sujets qui ne sont pas forcément abordables avec tous. On peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Donc ça m'a surprise. À titre personnel, je ne l'ai pas mal vécu parce que j'adore les blagues. Mais le mot qu'il a employé était 'Miss France', c'est à Miss France qu'il faisait référence, pas forcément à moi. À cet égard, j'ai trouvé que c'était déplacé."

De son côté, l'animateur de France 2, âgé de 56 ans, s'était exprimé dans C à Vous (France 5) le 18 février : "Je pense que quand on fait un concours Miss France, on sait qu'on fait un concours de beauté et qu'il faut être d'une hypocrisie absolue comme peuvent l'être certains journalistes pour reprendre ce soi-disant buzz ou polémique, lance-t-il. Je veux dire, les Miss France, c'est un concours de beauté. Ce n'est pas un concours d'éloquence comme celui qu'on propose (...) sur France Télévisions."