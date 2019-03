Vaimalama Chaves souriante et complice avec un Philippe Bas charmeur... de serpent

Mercredi 13 mars 2019, Bernard Montiel a enregistré un nouveau numéro d'Animaux Stars. Pour cette émission, l'animateur a reçu la plus belle femme de France : la populaire Vaimalama Chaves, élue Miss France 2019 le 15 décembre dernier à Lille.

La belle Tahitienne de 24 ans, divine dans sa robe rouge et noire et juchée sur ses hauts escarpins, a évoqué sa grande passion pour les animaux, elle qui a grandi dans un cadre de rêve en Polynésie française. Sur place, elle a également fait la rencontre du comédien Philippe Bas (Profilage et Coup de foudre à Bora-Bora sur TF1) qui, pour sa part, a eu le privilège de pouvoir apprivoiser un serpent devant les caméras d'Animaux TV.

Bernard Montiel a déjà reçu de nombreuses stars dans son émission animalière. À chaque fois, l'ancien animateur de Vidéo Gag (TF1) et actuel chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) ne manque pas de faire venir un animal sur le plateau. Le chanteur Michel Fugain avait ainsi fait la connaissance d'un hérisson, Énora Malagré d'une mygale ou encore Alexandra Vandernoot avait sympathisé avec des serpents.

Un rendez-vous à retrouver prochainement sur Animaux TV.