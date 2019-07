Vaimalama Chaves, une bonne Miss France ? Geneviève de Fontenay s'exprime

Vaimalama Chaves, notre populaire Miss France 2019, ne laisse personne indifférent.

Ce 1er juillet 2019, Geneviève de Fontenay (86 ans) – qui a une nouvelle fois participé à La Minute vieille sur arte – a été invitée par nos confrères de Télé Star à dire ce qu'elle pensait de la reine de beauté en exercice. Il faut dire que notre Vaimalama nationale interpelle souvent par ses prises de position affirmées (toujours progressistes et bienveillantes) et par son franc-parler à toute épreuve...

L'ex-patronne des Miss a ainsi statué à propos de celle qui vient d'annoncer qu'elle ne souhaitait pas participer aux concours internationaux tels que Miss Univers ou Miss Monde : "Elle n'a pas peur de dire les choses, et c'est très bien !" Et Geneviève de Fontenay d'ajouter à propos du concours Miss France ces dernières années, sous la houlette de Sylvie Tellier : "Ce n'est plus comme avant. Trop de chorégraphies, de thèmes et de chansons internationales. Et le jury 100% féminin en 2018, on n'a jamais vu ça ! Ce n'est plus qu'une jolie émission de variétés."

Pour rappel, Vaimalama Chaves a récemment annoncé son souhait de ne pas participer aux concours internationaux ouverts à Miss France. "Vous avez été nombreux à me demander à quelle compétition internationale j'allais participer cette année. Et aucun d'entre vous n'a suggéré que, peut-être, je ne participerais à aucune d'entre elles. Comme vous devez le savoir, les filles vont venir se préparer à Tahiti [Les miss régionales candidates à Miss France 2020, NDLR] et je ne peux pas ne pas être là, explique-t-elle. Pour vivre la vie que vous voulez avoir, il faut savoir renoncer à ce que vous ne voulez pas. Et moi je veux être ici. Alors voilà, j'ai choisi la Polynésie au détriment de Miss Univers et Miss Monde, quelle que soit la date à laquelle ça aura lieu." Un choix inattendu et sans appel.

Geneviève de Fontenay dans La Minute vieille, c'est ce 1er juillet 2019 à 20h50 sur arte.