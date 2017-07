Valérian : Alain Chabat, pirate transformé au côté des bombes du film

Rihanna et Cara Delevingne n'étaient pas les seules bombes de l'avant-première française de Valérian et la Cité des Mille Planètes ! Aymeline Valade, Sasha Luss et Pauline Hoarau ont également régalé les photographes présents à la Cité du Cinéma, à Saint-Denis. Pauline s'y est rendue, accompagnée de sa mère et de son frère. Elle portait une robe argentée Paco Rabanne, issue de la collection automne-hiver 2017 de la maison parisienne.

Une autre actrice et mannequin française, Pauline Serreau, et la chanteuse à qui l'on doit le titre de fin du film (et nièce de l'épouse de Luc Besson, Virginie Besson-Silla) Alexiane Silla ont également assisté à la projection de Valérian. Le défilé de protagonistes du film s'est poursuivi avec les venues des acteurs Clive Owen, Herbie Hancock et Alain Chabat. L'interprète du personnage Bob le pirate, coiffé de cheveux mi-longs bouclés et d'une barbe généreuse, était méconnaissable sur le photocall.

Pierre Christins et Jean-Claude Mézières, auteurs de la bande-dessinée Valérian et Laureline dont le film Valérian et la Cité des Mille Planètes est inspiré, étaient eux aussi de la partie.

Après des projections à Los Angeles, Berlin et Londres, la mission pour la cité Alpha décolle enfin !