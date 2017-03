Valérian de Luc Besson : Nouvelles images d'une aventure spectaculaire !

Figure française du cinéma à grand spectacle, Luc Besson a choisi d'adapter la bande-dessinée de science-fiction Valérian et Laureline de Jean-Claude Mézières et Pierre Christin. Le film, très attendu, débarquera dans les salles de cinéma cet été, mais pour nous faire patienter, voici une nouvelle bande-annonce spectaculaire !

L'affiche de Valérian et la Cité des mille planètes met en avant Cara Delevingne et Dane DeHaan, les deux héros choisis par le réalisateur du Cinquième Élément. Top model et actrice, la divine Cara était d'ailleurs au côté du cinéaste et producteur français à Las Vegas le 28 mars pour la conférence du CinemaCon intitulée The State of the Industry: Past, Present and Future. L'énigmatique Dan DeHaan était quant à lui récemment à l'affiche de Cure for Life, imposant sans mal son charisme troublant sur le grand écran. Au casting également : Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, Herbie Hancock, Kris Wu, Tom Hygreck mais aussi Alain Chabat, les réalisateurs Benoît Jacquot et Louis Leterrier ou encore la fille de Luc Besson, Thalia.

L'histoire de Valérian et la Cité des mille planètes : Nous sommes en 2740. Valérian et Laureline sont deux agents spatio-temporels. À bord de leur vaisseau L'Intruder, ils sillonnent l'espace et le temps afin d'accomplir les différentes missions que leur confie le Pouvoir central. Cette nouvelle aventure les emmène sur la station orbitale "Alpha" qui abrite 17 millions d'individus venant des quatre coins de l'univers. Près de 8000 espèces différentes y échangent leurs connaissances et leurs savoirs, leurs technologies et leurs pouvoirs. Le pire endroit pour mener une enquête...

Valérian et la Cité des mille planètes, en salles le 26 juillet