Valérie Bègue et Camille Lacourt : Divorcés mais toujours complices pour Jazz

Ils sont officiellement divorcés depuis plusieurs mois mais Valérie Bègue et Camille Lacourt se sont séparés en bons termes pour le bien de leur adorable petite Jazz. Toujours très proches, c'est ensemble que l'ex-Miss France devenue chroniqueuse radio et le nageur français se sont retrouvés dimanche 18 juin au Café de l'homme, à Paris, pour célébrer la fête des Pères en compagnie de leur fillette de 4 ans et demi.

Installée dans un cadre magnifique, à quelques pas de la tour Eiffel, Valérie Bègue a partagé une vidéo de ce moment passé en famille sur sa story Instagram. La jolie Réunionnaise de 31 ans s'affiche rayonnante en terrasse, le visage protégé par des lunettes de soleil, un verre de vin blanc à la main, tandis que Camille Lacourt était positionné en arrière-plan avec une bière. Jazz n'apparaît pas sur cette séquence mais sur une photo partagée par son papa nageur sur Instagram.

Comblé de célébrer cette fête des Pères en famille, Camille Lacourt s'est exposé avec son "trésor" sur le réseau social, l'enlaçant avec tendresse. Blottie dans les bras de son papa, Jazz est comme toujours photographiée de dos. Seuls son joli chemisier imprimé et ses cheveux relevés en un chignon soigné sont exposés. "Bonne fête à tous les papas ! #montrésor", a commenté le sportif de 32 ans qui assure au quotidien dans le rôle de papa célibataire.