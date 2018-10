Valérie Bègue et Camille Lacourt nostalgiques pour les 6 ans de leur fille Jazz

Leur mariage n'a pas fonctionné mais Valérie Bègue et Camille Lacourt resteront à jamais unis par un lien indestructible, la naissance d'un enfant. Le 20 octobre 2012, l'ex-Miss France a donné naissance à une petite fille prénommée Jazz. Malgré son divorce avec Camille Lacourt, l'ancienne reine de beauté de 33 ans est toujours restée en bons termes avec le champion de natation de 33 ans à la retraite, avant tout pour le bien être de leur fille.

Au tout premier jour des vacances de la Toussaint, la fillette a fêté ses 6 ans, un événement qui valait bien que ses parents refouillent dans leurs archives pour retrouver d'anciennes photos chargées de souvenirs et de nostalgie. Tandis que Valérie Bègue a publié une photo en noir et blanc, tenant sa fille en l'air, dans ses stories Instagram, Camille Lacourt est remonté un peu plus loin en arrière, quand Jazz n'avait que quelques semaines.

Avec un papa roi des bassins, Jazz a très rapidement été confrontée au milieu aquatique et aux piscines. Un vrai moment père-fille dont Camille Lacourt s'est souvenu avec tendresse et émotion. "Il y a six ans, tu faisais de moi l'homme le plus heureux du monde... Ça fait six ans que tu fais de moi, le papa le plus chanceux du monde", a témoigné le sportif de 33 ans, un joli message accompagné de quatre coeurs.