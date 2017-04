Valérie Bègue : "Jazz adore jouer avec les camions de pompiers..."

L'ex-Miss France Valérie Bègue élève sa petite Jazz avec son ancien époux, le nageur Camille Lacourt. Ensemble, ils offrent à leur fille une éducation faite de respect, de tolérance et teintée de féminisme...

Comme l'a confié Valérie Bègue à Paris Match, si elle ne se considère pas comme "une chienne de garde", elle se sent tout de même "féministe au quotidien". Elle fait ainsi en sorte que sa fille de 4 ans et demi sache qu'il est important qu'elle ne vaut pas moins qu'un garçon et qu'elle peut mener la vie qu'elle souhaite. "Je m'engage au quotidien à lui inculquer les valeurs de la femme moderne : celle qui travaille, qui s'assume, qui est indépendante ou bien qui a le droit de tomber dix fois amoureuse si elle le souhaite. Qui a le droit d'être libre, tout simplement !", dit-elle.

Alors qu'un conservatisme d'un autre temps a fait son retour en force dans notre pays, Valérie Bègue s'efforce d'offrir à sa petite fille une éducation moderne. "Depuis qu'elle est née, je lui ai toujours dit par exemple qu'il n'y avait pas des jouets pour les garçons et d'autres pour les filles. Ça tombe bien, Jazz adore jouer avec les camions de pompiers et les épées ! (...) En ce moment, elle a une folie : elle aime les super-héros et tout particulièrement Batman. Elle n'a jamais vu les films, mais comme ses copains, elle veut porter un T-shirt à son effigie. Pourquoi pas ? C'est cool. C'est important de lui montrer qu'un garçon n'est pas différent d'elle et qu'elle peut porter les mêmes choses sans qu'on la juge", ajoute l'ancienne reine de beauté.

Thomas Montet