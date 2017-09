Valérie Bègue : Le surnom grossier que lui donne Patrick Chesnais !

A l'occasion de la promotion de Tant qu'il y a de l'amour, qui se joue actuellement au théâtre de la Micho­dière, Patrick Ches­nais et Marie-Anne Chazel étaient les invités de C'est au programme (France 2) ce lundi 18 septembre. Valérie Bègue, également à l'affiche de la pièce de théâtre, en a donc profité pour passer un petit message au comédien de 70 ans qui incarne Jean, son amant.

"Mon cher Patrick, j'aimerais beaucoup que tu penses à me donner un autre surnom que celui par lequel tu as l'habitude de m'appeler ces derniers temps", lui a-t-elle demandé. Si Marie-Anne Chazel n'a pas souhaité divulguer ledit surnom, Patrick Chesnais n'y a vu aucun inconvénient. "Si on va le dire... c'est petite pute", a-t-il lancé amusé. Et de poursuivre : "Vous voyez, j'ai bien fait de le dire. Elle adore ça. Espèce de petite pute je l'appelle et quand je suis de très bonne humeur, je dis espèce de petite puce." L'ancienne épouse de Camille Lacourt n'a donc pas fini d'entendre ce "doux" surnom.

Pour rappel, Tant qu'il y a de l'amour raconte l'histoire de Jean, amoureux de sa femme Marie depuis trente ans. Cela ne l'empêche pas d'avoir une liaison avec une femme plus jeune, incarnée par Valérie Bègue. Le personnage de Marie-Anne Chazel souhaite donc que son époux la laisse partir, mais ne réussit pas à le convaincre. Elle tente alors de le tuer avec l'aide de son amant qui exerce le métier de pharmacien. Une tâche qui s'avère plus compliquée que prévu.