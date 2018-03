Valérie Bègue pas assez sportive ? Face aux critiques déplacées, elle réplique !

Valérie Bègue est incontestablement l'une de nos plus belles ex-Miss France. Cependant, comme toutes les célébrités, il arrive à notre jolie brune de 32 ans de devoir affronter des haters pour un oui ou pour un non, et parfois, ça la blase !

Ainsi, quand l'ex-compagne de Camille Lacourt a vu un(e) internaute la critiquer, vendredi 16 mars 2018, alors qu'elle ne faisait que dire qu'elle était satisfaite d'avoir marché plus de 10km dans la journée, notre ancienne reine de beauté n'a pas pu s'empêcher de répondre à celui ou celle qui jugeait sa performance "pas énorme".

"Honnêtement, je n'aime pas le sport, je déteste, je hais le sport et je peux même dire que j'en suis allergique. Alors oui, 10 km, ce n'est sans doute pas grand chose mais c'est tout de même 1h30 d'activité, 1h30 que j'aurais pu passer devant Netflix, 1h30 où j'aurais pu lézarder en terrasse ou juste 1h30 à faire du ladilafé [des "potins" en créole réunionnais, NDLR] avec mes amis", a-t-elle écrit dans une de ses stories. Et Valérie Bègue de poursuivre : "Plutôt que de juger, encouragez et envoyez vos bonnes ondes !"

La dernière fois que notre inoubliable Miss France 2008 donnait de ses nouvelles, c'était le 7 janvier après la dernière représentation parisienne de sa pièce de théâtre Tant qu'il y a de l'amour. "Après quatre mois d'une aventure extraordinaire, je dis au revoir à Inès, Marie, Paul et Jean. Merci à toute l'équipe du Théâtre de la Michodière. Merci à mes adorables producteurs et aux équipes techniques. Et enfin, un grand merci à vous tous qui êtes venus si nombreux. À l'année prochaine sur les routes !", avait indiqué la maman de Jazz (5 ans) sur Instagram en légende d'une photo sur laquelle elle apparaissait resplendissante... et joliment décolletée.