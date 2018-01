Valérie Benaïm absente de TPMP : L'annonce qui va bouleverser ses fans

"Vous me manquez tous très très fort, j'ai hâte de revenir. J'embrasse très fort les téléspectateurs et leur souhaite une très belle année ainsi qu'un joyeux Noël. Ils me manquent tous", a déclaré fin décembre Valérie Bénaïm au téléphone dans Touche pas à mon poste. Samedi 6 juin, ils ont de quoi être heureux puisqu'elle vient d'annoncer son grand retour.

Depuis de nombreuses semaines, la chroniqueuse de Cyril Hanouna n'apparaissait plus dans l'émission pour des raisons de santé, la femme de 48 ans souffrant de gros problèmes de dos. Une absence qui a beaucoup inquiété ses fans. Mais tout ça semble à présent faire partie du passé puisque celle qui a lancé sa collection capsule en octobre dernier sera de retour lundi 8 janvier. C'est elle-même qui a annoncé la bonne nouvelle sur Twitter. "Tellement heureuse de vous retrouver lundi dans #tpmp. Hâte de rigoler avec vous, avec mon Cyril Hanouna et les copains autour de la table. Je vous raconterai tout sur ces trop nombreuses semaines d'absence", a-t-elle écrit.