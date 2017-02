Valérie Bénaïm, admirative : "Cyril Hanouna est très élégant dans le privé"

Du 20 au 24 février 2017, C8 remplacera Touche pas à mon poste par un autre programme totalement inédit : Dites-le à Baba, une émission de témoignages animée par Cyril Hanouna et Valérie Benaïm. À quelques jours de cette petite parenthèse vacancière pour les équipes de TPMP, l'animatrice et chroniqueuse de 47 ans a accepté d'en dire un peu plus sur sa relation avec l'animateur et producteur à succès qu'elle considère comme "un frère".

Tout d'abord, lors d'un entretien accordé à nos confrères de Télé Star, Valérie Benaïm s'est ainsi exprimée sur l'omniprésence de Cyril Hanouna (42 ans) à l'antenne sur C8 et Canal+ : "En tant que grande soeur officielle de Cyril, je suis toujours inquiète pour lui. C'est un gros bosseur. il est sur le pont dès 8h et jusqu'à 23h. Il adore ça et c'est ce qui le maintient en bonne santé. Cette adrénaline, c'est son moteur. Je suis sûre qu'il s'écroulerait si on le mettait au repos. Il a une résistance qui m'épate." Et de poursuivre sur leur complicité à toute épreuve, même au fil des années : "Je l'aime ! Il est droit, fidèle, et très élégant dans le privé. C'est aussi quelqu'un qui me fait rire et qui me bluffe. Il peut être ce gamin agité qu'on connaît, mais aussi un très grand professionnel. On partage l'idée qu'il faut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux."

Également interrogée par Télé Loisirs, Valérie Benaïm a accepté de révéler quel type d'émission elle rêverait de présenter sur C8. Un projet qui lui tient d'ailleurs à coeur depuis des années ! "Ce serait une émission sur l'Histoire. J'ai fait des études dans ce domaine et c'est vraiment ma passion. Je l'ai demandé quand j'étais à TF1, à France Télévisions et à C8. Je reviens régulièrement à la charge. C'est mon rêve absolu !", a-t-elle confié.

