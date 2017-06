Valérie Benaïm et Géraldine Maillet complices et rayonnantes malgré la polémique

Après Hong-Kong et Philadelphie, la marque Clarins a ouvert sa toute première boutique Open Spa en France, dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Un écrin de douceur qui propose à ses clients une pause zen et détox en plus de leurs produits de beauté haut de gamme.

Ce jeudi 1er juin au soir, ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement pour venir découvrir ce tout nouveau concept et essayer l'un des sept soins proposés par la marque. La jolie Laurie Cholewa, qui présente l'Hebdo Cinéma sur Canal+, est passéz entre les doigts experts des conseillères beauté, spécialement formées pour l'occasion.

En trente minutes, les petites mains de la maison Clarins redonnent éclat, bonne mine et jeunesse aux peaux agressées par le stress et la pollution de la capitale. La pétillante Valérie Benaïm, venue se faire chouchouter, a pu en faire l'expérience. Tout sourire et débordante d'énergie, elle est repartie encore plus radieuse qu'elle n'était arrivée, après avoir posé avec sa copine Géraldine Maillet. Les deux complices sont apparues sereines, malgré la récente polémique qui secoue l'émission pour laquelle elles officient, Touche pas à mon poste.

Au cours de la soirée d'inauguration, la chroniqueuse de Cyril Hanouna a croisé son acolyte Laurence Ferrari, qui s'est émerveillée de ce nouveau temple du bien-être en écoutant les conseils avisés des vendeuses. Enfin, les comédiennes Axelle Laffont, Romane Bohringer et Valérie Bonneton étaient elle aussi de la partie, ainsi que l'animatrice Sandrine Quétier, la journaliste Véronique Mounier et le mannequin Alexandre Le Strat.

Coline Chavaroche