Valérie Benaïm : Pourquoi elle a recruté Thomas Vergara sur C8

Mardi 4 septembre 2018, Valérie Benaïm faisait sa rentrée des classes sur C8 avec son émission C'est que de la télé. L'animatrice invitait ses chroniqueurs habituels à débattre de l'actualité, dont Francesca Antoniotti, Jean-Michel Cohen, Caroline Ithurbide mais aussi Thibaud Vézirian. Mais très bientôt, celle qui a pris la place de Julien Courbet à la présentation accueillera un nouveau visage autour de sa table. Il s'agit de Thomas Vergara.

Invitée du Buzz TV, la jolie brune s'est confiée sur ce choix surprenant de recruter le fiancé de Nabilla Benattia et révèle que c'est ce dernier qui a tout fait pour convaincre la chaîne de lui donner sa chance : "Thomas Vergara est venu nous voir. Il nous a dit : 'J'ai envie de travailler, j'ai envie d'évoluer. Je vais me donner à fond, je vais me donner les moyens.'" Une initiative appréciée par Valérie Bénaïm qui n'a pas hésité à le soutenir : "J'ai dit : 'Testons, tentons. Avec plaisir, tu es le bienvenu.'"

Si Thomas n'a pas beaucoup d'expérience dans le milieu de la télé, hormis ses participations dans les programmes de télé-réalité (Secret Story, Les Anges), cela n'inquiète pas la protégée de Cyril Hanouna. Bien au contraire, elle admet de pas avoir "d'a priori sur les gens" : "Je ne me dis pas que parce qu'untel est issu de la télé-réalité, tel autre sera beaucoup plus intelligent", avant de poursuivre : "Je pense qu'il est assez méconnu, comme garçon. Ce sera l'occasion de voir que ce n'est pas que le compagnon de Nabilla."

Pour l'heure, la date des premiers pas de Thomas Vergara sur le plateau de C'est que de la télé n'a pas été révélée. De son côté, sa chérie Nabilla reviendra également à l'écran et retrouvera son rôle de chroniqueuse dans Touche pas à mon poste.