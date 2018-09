Valérie Benaïm très remontée contre sa chroniqueuse fan de régimes

Valérie Benaïm n'a pas sa langue dans sa poche. Jeudi 27 septembre 2018, l'animatrice présentait un nouveau numéro de son émission quotidienne C'est que de la télé (C8). Entourée de ses chroniqueurs, elle a lancé un débat sur les régimes. Si Jean-Michel Cohen s'est positionné contre ces tendances qui peuvent s'avérer dangereuses pour la santé, Rachel Bourlier quant à elle a farouchement défendu la pratique du jeûne et les restrictions alimentaires en répétant à plusieurs reprises : "J'aime les régimes !" De quoi sérieusement agacer Valérie Benaïm.

Visiblement remontée, cette dernière s'est donc permis de couper sa chroniqueuse en pleine argumentation : "Arrêtez de dire que vous aimez les régimes parce que je ne comprends pas qu'on puisse aimer les régimes. Et puis d'abord, je vais faire quand même une petite mise en garde parce qu'il y a certainement des jeunes femmes qui nous regardent", se presse-t-elle de répliquer avant d'avertir les jeunes femmes des risques d'un mauvais équilibre alimentaire.

"Je voulais simplement mettre en garde certaines jeunes femmes qui sont modelées par la mode et deviennent obnubilées par les régimes et qui finalement tombent malades. Vraiment, santé d'abord, faites-vous plaisir, aimez-vous comme vous êtes et après, on parlera régime éventuellement", conclut-elle sans laisser l'occasion à Rachel Bourlier de surenchérir.