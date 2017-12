Valérie Bonneton amoureuse : "Elle a retrouvé son amour de jeunesse"

Valérie Bonneton, c'est l'héroïne de Fais pas ci, fais pas ça, et tellement plus encore. Dans Garde alternée, Alexandra Leclère lui offre un rôle réjouissant à la mesure de son talent : énorme. Elle n'en fait qu'à sa tête et défie son mari trompeur avec un plan fou – le partager avec sa maîtresse, une semaine sur deux – et s'affirme au fil du film. Libération a fait le portrait de la comédienne toujours plus populaire et obtient ses confidences, notamment sur sa vie sentimentale.

Elle se rêvait sociétaire de la Comédie-Française, mais a dû faire face à des paroles disant "qu'elle n'avait pas, pour décrocher ce graal, un physique assez classique". Qu'importe, elle s'est imposée autrement et peut se targuer à 47 ans d'avoir tourné dans 38 longs métrages et d'avoir été nommée aux César pour Les Petits Mouchoirs. Sa carrière professionnelle s'est envolée depuis qu'elle a participé à Fais pas ci, fais pas ça et elle a gagné un nouvel élan depuis qu'elle n'est plus dans l'ombre de celui qui a été son compagnon durant treize ans, François Cluzet. Célibataire épanouie, l'artiste l'est devenue depuis la rupture. Toutefois, d'après Libération, elle est désormais en couple : "Elle a acheté une maison du côté de Trouville. Elle a retrouvé son amour de jeunesse, un agent immobilier."

Femme de volonté, Valérie Bonneton tourne les pages et saisit les chances. Cette détermination et son souci d'indépendance, elle les transmet à ses enfants, Joseph (16 ans) et Marguerite (12 ans) qu'elle a eus avec François Cluzet. Elle parlera d'eux avec tendresse, bienveillance et prudence : Son fils est tenté par une école d'ingénieur et attiré par le métier d'acteur. "Je ne dirai pas qu'il est doué ce serait prétentieux", précise-t-elle. Sa fille, "c'est surtout le chant qui lui plaît". Maman soucieuse, elle prend soin a bien leur apprendre à être indépendant, que ce soit en sachant repasser sa chemise pour le premier, ou encore à ne pas dépendre des hommes pour la seconde.

Retrouvez l'intégralité du portrait dans le numéro de Libération du 19 décembre 2017 ou sur le site Internet Next.libération.fr

Garde alternée, en salles le 20 décembre