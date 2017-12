Valérie Bonneton, Didier Bourdon et Isabelle Carré au top : "On est allé loin"

Leurs scènes préférées

Didier Bourdon : "La scène de la baston était super. C'est un moment où il y a un pétage de plombs avec ma femme, et ma maîtresse ne veut pas être en reste. Moi je fous le camp, j'étouffe, il y a trop d'amour et, en même temps, ça gueule. C'est à la fois très drôle à jouer et pitoyable. Et puis les scènes d'amour avec mes partenaires, c'était plutôt agréable parce que ça s'est super bien passé. Entre deux prises, on discutait, tout en étant très respectueux. Et ça me change de Légitimus et Campan !"

Valérie Bonneton : "Celle où Didier m'annonce qu'il n'a plus de désir pour moi et dans laquelle je lui donne une baffe. Au départ, on devait répéter mais je m'étais vraiment mise dans la situation... Il y avait vraiment des choses à jouer : je reçois cette information et je vois ma vie qui s'écroule. Se laisser surprendre par cette émotion, c'est très fragile et j'avais très envie de la jouer. Quand on y est, quel bonheur ! Didier était vraiment avec moi. J'aime aussi la scène dans la librairie car il faut beaucoup de courage à mon personnage pour venir parler à sa maîtresse. Être dans cette situation, oser l'affronter, ça me foutait le trac. Et puis après, j'ai eu une scène de folie, nue dans la fontaine Saint-Sulpice !"

Isabelle Carré : "Moi j'ai beaucoup aimé l'anniversaire de mariage. Dans le scénario, il y a beaucoup de surprises. Au départ, lors de cette fête, je suis la victime et, finalement, je reprends le dessus et je finis par remporter le morceau... Pour le moment !"

Tourner des scènes de nu et d'amour

Valérie Bonneton : "Dès la lecture, on se dit, ah bon, il va falloir faire ça... Quand je suis en porte-jarretelles, ce n'est pas évident. Mais ce n'est pas vulgaire, c'est drôle, libérateur."

Isabelle Carré : "On se lâche et on va au bout des situations quand, avec les comédiens et le metteur en scène, on est sur la même longueur d'onde. Quand on ne sent pas jugé, que tout est bienveillant. C'est un grand bonheur d'aller le plus loin possible !"

Valérie Bonneton : "Bon, en même temps je ne me laisserais pas faire pour certaines choses. Dans la scène de photos avec ma mère, il y a des trucs où je me suis dit 'oh bah non, ça va être un peu trop...' et je ne l'ai pas fait."

Didier Bourdon : "Oui et les scènes de couple, on est allés loin mais c'était bien filmé. On n'avait pas peur d'avoir un réalisateur qui manipule."

Les défauts de vos partenaires que vous aimez ?

Didier : "Elles sont prises ! (rires)"

Valérie Bonneton et Isabelle Carré avouent ne pas arriver pas à répondre. Elles préfèrent donner les qualités.

Valérie Bonneton : "Isabelle est étonnante. Elle est toute jolie, toute mignonne mais elle cache bien des choses."

Isabelle Carré : "Didier, j'aime son hyperémotivité. Valérie, sa simplicité avec les gens dans la vie. Elle est très généreuse immédiatement."