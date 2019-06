Valérie Damidot agacée par les diktats de la beauté : "Lâchez-nous"

Son initiative a été saluée par de nombreux internautes. En commentaires, beaucoup ont soutenu Valérie Damidot et ont fait savoir qu'effectivement, avoir un corps ou un physique de rêve à la plage était superflu."Être une bombe on s'en fout !!! Mais faite des bombes, ça c'est fun", a-t-on notamment pu lire.

L'ancienne présentatrice de M6 a une fois de plus prouvé qu'elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Dès qu'un sujet lui déplaît, elle ne se gêne pas pour dire ce qu'elle pense. On pense notamment à son message après la polémique au coeur de laquelle s'est trouvé Yann Moix en janvier dernier. Interviewé par Marie Claire pour la promotion de son livre Rompre (éditions Grasset), le chroniqueur des Terriens du samedi ! (C8) avait confié n'être attiré que par les femmes asiatiques... et l'être beaucoup moins par les quinquagénaires. Valérie Damidot lui avait alors répondu sur Twitter : "Wesh, gros, nous les quinquas, on n'a pas non plus envie de ton micro kiki, la bonne année à toi."