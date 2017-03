Valérie Damidot déçue de ne pas avoir été invitée aux 30 ans de M6...

Le 20 mars prochain à 17h, Valérie Damidot proposera sur TF1 sa nouvelle émission intitulée Les Français ont du génie. De passage dans Le Grand Direct des médias sur Europe 1 jeudi 16 mars afin de parler de cette nouveauté, l'animatrice de 52 ans a été interpelée sur son absence de l'émission célébrant les 30 ans de M6.

Celle qui a fait les beaux jours de "la petite chaîne qui monte" avec son émission D&Co avant de partir pour NRJ12 a alors commenté : "Je n'y étais pas, Estelle Denis non plus j'ai envie de dire, y en a plein. (...) J'aurais bien aimé qu'on m'invite à boire un coup au moins, que je sois pas dans le prime, sur le plateau, ça je m'en fiche ! Mais ça aurait été cool, Nicolas de Tavernost et Thomas Valentin, de nous inviter à boire un coup."

De manière plus générale, Valérie Damidot a assuré à Thomas Joubert qu'elle n'avait aucun regret d'avoir quitté M6 pour NRJ12 (avant de participer à Danse avec les stars). "Je n'ai jamais de regrets, moi, sinon tu ne fais pas les choses... Pourquoi ce serait une erreur d'avoir quitté M6 ? C'était super, on s'est éclaté, on a eu neuf ans de vie commune extraordinaire, franchement !", a-t-elle lancé.

