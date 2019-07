Valérie Damidot en deuil : son père est mort

C'est une journée très difficile pour Valérie Damidot.

Comme l'animatrice de 54 ans l'a annoncé sur son compte Instagram, elle vient malheureusement de perdre son papa Guy, qui approchait des 90 ans. Très émue, "Valou la gitane" a posté une série de photos montrant son père toujours entouré et parfois même facétieux.

"Ne se souvenir que des belles choses, ton sourire, tes blagues, tes grimaces, les vacances, la pétanque, ta tarte aux pommes, nos mercredis, l'odeur de la peinture de tes tableaux, tes vinyles de Django Reinhardt, les parties d'échecs ou tu me laissais gagner et mille autres petites choses du quotidien. Te dire au revoir et être rassurée parce que tu vas retrouver l'amour de ta vie qui t'attend depuis sept ans et t'es pas à l'abri de te faire engueuler d'avoir mis autant de temps à la rejoindre... Je t'aime mon papou, embrasse maman pour moi", a-t-elle écrit en légende de son émouvant diaporama.

Pour rappel, c'est au mois d'octobre 2012 que Valérie Damidot avait perdu sa maman.

De nombreux internautes ont aussitôt écrit à la maman de Roxane (26 ans, illustratrice) et Norman (24 ans) afin de lui apporter leur soutien. L'ex-animatrice devenue comédienne Sandrine Quétier, l'animatrice Élodie Gossuin et l'humoriste Jarry font partie de ceux qui lui ont envoyé une petite pensée.

Gageons que Valérie Damidot pourra compter sur son compagnon Régis, sur ses proches, sur ses nombreux amis et sur ses admirateurs pour l'aider à surmonter cette épreuve.