Valérie Damidot, son départ de M6 : Ce qu'elle trouvait "ridicule"

À partir d'avril 2006, Valérie Damidot est aux commandes de son émission culte D&Co. L'aventure dure jusqu'en septembre 2015 et permet à la blonde de 53 ans de s'imposer dans le PAF. Cela lui permet d'obtenir en 2014 le talk show Y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis !, une émission qui ne dure qu'un petit mois, faute d'audience. Et surprise, en mai 2015, elle annonce son départ de M6 pour NRJ12.

Un choix sur lequel elle s'est de nouveau exprimée auprès de nos confrères de TV Mag. Et Valérie Damidot n'a pas épargné son ancien employeur : "Je n'ai pas quitté M6 parce que je me lassais de la déco mais parce que la chaîne transformait des prime time de deux heures en six semaines d'émissions quotidiennes. Ce qui était ridicule. Et je voulais continuer ma série Victoire Bonnot alors que la chaîne n'était pas chaude. On ne s'est pas entendues, je suis partie."

Après avoir passé une saison sur la chaîne de la TNT, où elle a notamment animé Le Labo de Damidot, l'animatrice a rejoint TF1 où elle s'épanouit depuis. À partir du 30 juillet, elle sera d'ailleurs aux commandes de l'émission quotidienne Les plus belles vacances. "On va proposer à des binômes de tester trois lieux de vacances en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. En fonction de leurs envies , de leur budget et de ce qu'ils vont trouver sur place, ils devront noter l'hébergement et les loisirs", a confié la maman fière que les téléspectateurs retrouveront aussi dans Les As de la déco au mois d'août.

L'intégralité de l'interview de Valérie Damidot est à retrouver dans le magazine TV Mag du 27 juillet 2018.