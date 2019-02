Valérie Damidot : Son fils Norman candidat d'une nouvelle émission télé

Face à un jury composé de Roselyne Bachelot, Dominique Besnehard, Sonia Rolland, l'humoriste Caroline Vigneaux, l'avocat Bertrand Périer ou encore l'auteur et compositeur Oxmo Puccino, douze candidats d'âges et origines variés vont confronter leurs talents d'éloquence lors de différentes épreuves en solo ou à plusieurs. Aux côté d'un doctorant en physique, d'une ancienne infirmière, d'un étudiant en droit ou d'une avocate, un certain Norman Damidot compte bien l'emporter.

A 23 ans, le fils cadet de Valérie Damidot figure en effet parmi les candidats de cette nouvelle émission. "Je trouve l'exercice hyper enthousiasmant, de se confronter à un thème, un texte, de développer dessus, face à des gens", a-t-il notamment affirmé dans la vidéo de présentation du Grand Oral. Fort de ses débuts de comédien, cet étudiant du cours Florent devrait également mettre sa passion pour le rap au service de cette compétition. Régulièrement sur son compte Instagram, le jeune homme s'amuse a interpréter des textes qu'il a écrits à partir de mots que lui ont suggérés certains de ses abonnés. Un travail de la langue française, du rythme et de la diction qui devraient particulièrement l'aider.