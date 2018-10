Valérie Damidot sublime à 20 ans : La photo qui fait sensation

La photo a déjà recueilli près de 7 500 "j'aime". Et parmi les commentaires, Valérie Damidot n'a reçu que des éloges. "Canon", "magnifique, on dirait une star américaine", "Mélanie Griffith + Odile Vuillemin= VD", "Toujours aussi belle", a-t-on notamment pu lire parmi les commentaires.

Après avoir été aux commandes des émissions Les Plus Belles Vacances et Les As de la déco, l'ancienne animatrice de M6 sera prochainement de retour avec la deuxième saison de Mon plus beau Noël. Le principe ? Chaque candidat doit préparer le plus beau repas et la meilleure décoration de Noël, en plus de proposer une ambiance festive afin de récolter de bonnes notes. À la clé, 4 000 euros.