Valérie Damidot "trop glamour" pour M6 : Son shooting photo refusé

Valérie Damidot n'en a visiblement pas fini de régler ses comptes avec M6. Sur Instagram jeudi 30 août 2018, la blonde de 53 ans est apparue méconnaissable sur la plateforme de partage alors qu'elle dévoilait une photo issue d'un shooting réalisé en 2007 et jamais révélé au grand jour.

Cheveux lissés, yeux charbonneux et tenue à paillettes, Valérie Damidot arbore un look hyper glamour et peut-être un peu trop d'ailleurs... C'est ce que lui a reproché la chaîne de divertissement comme elle l'indique en légende : "Photo refusée a l'époque de D&Co parce que trop glamour pas assez 'chantier' #payetonshootinginutile"

Près de dix ans après ce fâcheux événement, celle qui a depuis rejoint les équipes de TF1 peut au moins se vanter d'avoir fait sensation auprès des internautes en dévoilant cette photo. "Mammamia la bombasse", "Super au top", "Pourtant MA-GNI-FI-QUE", "Pas d'autre mot que SUBLIME", "Oh les cons elle est superbe cette photo".

Pour rappel, Valérie Damidot prend les rênes de l'émission D&Co en avril 2006 et embarque alors dans une aventure qui durera jusqu'en 2015, ce qui permet à la blonde "grande gueule" de s'imposer dans le PAF. Mais à force de ne pas s'entendre avec ses employeurs, Valérie Damidot décide finalement de claquer la porte. Récemment, elle se confiait encore sur son départ mouvementé auprès de nos confrères de TV Mag : "Je n'ai pas quitté M6 parce que je me lassais de la déco mais parce que la chaîne transformait des prime time de deux heures en six semaines d'émissions quotidiennes. Ce qui était ridicule. Et je voulais continuer ma série Victoire Bonnot, alors que la chaîne n'était pas chaude. On ne s'est pas entendues, je suis partie."