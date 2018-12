Valérie Karsenti : Ce que Scènes de ménages a changé dans sa vie

A l'occasion de la diffusion du prime Scènes de Ménages, ils s'enguirlandent pour Noël, le 19 décembre 2018 sur M6, Valérie Karsenti a accordé une interview à nos confrères de Télé 7 Jours. L'actrice âgée de 50 ans n'a pas caché que c'est une chance de jouer dans la série et a même dévoilé ce que cela a changé dans sa vie.

"Le personnage de Liliane m'a apporté une liberté, une audace, et il m'a redonné confiance en ma capacité à lâcher prise et à oser. Dans ce format, l'acteur est libre pendant quelques minutes, sans aucune intervention technique. Sa popularité, m'a aussi aidée, d'une certaine façon, à régler le problème que j'ai vis-à-vis de la légitimité. C'était compliqué pour moi de me mettre en avant et d'accéder à des rôles où j'aurais pu être mise en lumière très vite", a confié Valérie Karsenti.

Le journaliste lui a alors fait remarquer qu'elle avait pourtant une grande assurance sur scène ou devant une caméra. Ce à quoi la maman de Léon et Chaïm (né en 2002 et 2006 de sa relation avec François Feroleto) a répondu : "Il y a une différence entre le travail et la légitimité. Prétendre à quelque chose est encore compliqué pour moi. En revanche, une fois qu'on me confie le rôle, j'ai confiance."

En travaillant sur le tournage de Scènes de ménages, Valérie Karsenti a gagné un ami. Elle est en effet proche de son partenaire Frédéric Boudaly (qui incarne son mari José) : "J'ai beaucoup de tendresse pour Fred. C'est un cadeau de travailler avec une personne aussi délicate, attentionnée, positive et drôle. Je n'aurais pas pu jouer un couple pendant des années avec un comédien dont je n'aurais pas apprécié le travail et le caractère."

L'intégralité de l'interview de Valérie Karsenti est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 10 décembre 2018.