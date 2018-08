Valérie Karsenti (Scènes de ménages) : "Liliane tire le couple vers le haut"

Valérie Karsenti et son binôme Frédéric Bouraly forment l'un des couples emblématiques de la série humoristique Scènes de ménages, diffusée sur M6 depuis près de dix ans maintenant. Lundi 27 août 2018, la nouvelle saison a débuté, permettant ainsi aux téléspectateurs de découvrir les nouvelles aventures de José et Liliane. Ce couple de quinquagénaires qui ont réappris à vivre ensemble au fil des années après le départ de leur fils Manu en Chine et qui se sont lancés dans la politique avec l'élection de José en tant que maire.

Interrogée par Purepeople.com, Valérie Karsenti a accepté de nous en dire plus sur ce qui nous attend cette saison : "José va être maire, il rentre dans ses fonctions. Liliane est à la fois Madame la maire et puis elle va s'occuper de la culture. Surtout ils changent de statut social, elle a enfin réussi à tirer le couple, la famille, vers le haut."

Si leurs personnages n'ont rien à voir avec leur véritable personnalité, Valérie Karsenti admet tout de même se laisser aller à quelques improvisations lors des tournages : "On fait avec ce qu'on est, donc forcément dans les dialogues, parfois, on change des choses. En comédie, c'est toujours intéressant que les acteurs aient une part d'improvisation et de liberté mais on ne peut le faire de manière interessante que si on a un texte très bien écrit."

Retrouvez Scènes de ménages du lundi au vendredi à 20h25 sur M6

