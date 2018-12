Valérie Karsenti (Scènes de ménages) pas reconnue dans la rue : "Sauf par..."

Depuis 2009, Valérie Karsenti fait le show dans Scènes de ménages, sur M6, au côté de son faux mari Frédéric Bouraly (José). Et l'interprète de Liliane ne se lasse pas de jouer ce rôle. Pour preuve, à l'occasion d'une interview pour nos confrères de Télé 7 jours, elle a confié qu'elle est heureuse que tout le monde fasse du bon travail et a évoqué des "textes de qualité". L'actrice de 50 ans n'a bien entendu pas oublié d'évoquer son partenaire à l'écran avec qui elle s'amuse bien.

Cette alchimie fait qu'ils sont l'un des couples les plus appréciés du public. Pourtant, Valérie Karsenti peut parfois se balader ou faire ses courses tranquillement sans qu'on le reconnaisse. La maman de Léon (né en 2002 de sa relation avec François Feroleto) et Chaïm (né en 2006) a confié : "J'avoue que je fais partie de ces acteurs que l'on ne reconnaît pas tout de suite. Sauf les enfants. Je les vois souvent souffler mon nom à leurs parents qui leur répondent en me regardant : 'N'importe quoi, ce n'est pas du tout elle.' Je fais alors un petit clin d'oeil au jeune qui a réussi à me débusquer."

Valérie a ensuite dévoilé ce qu'elle aimait chez son personnage : "Son grain de folie, sa tendresse, son innocence...Mais aussi tous ses défauts : être attirée par tout ce qui brille, avoir le fantasme du pouvoir. Je suis vraiment gâtée avec elle, car tout est possible. Liliane n'a pas de limites." Concernant son partenaire Frédéric Bouraly, elle a assuré qu'il était devenu un ami et qu'elle n'aurait pas pu partager cette aventure depuis tant année avec une personne qu'elle n'aurait pas apprécié.