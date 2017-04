Valérie Lemercier a 50 ans et cherche l'amour !

Près de quatre ans après l'échec critique et public de 100 % Cachemire, Valérie Lemercier revient plus déterminée que jamais. Cette fois-ci, après l'adoption et la maternité, la réalisatrice explore le temps qui passe et la recherche de l'amour quand on a 50 ans et que tout – ou presque – semble partir à vau-l'eau.

Le film s'appelle Marie-Francine et sortira le 31 mai prochain. En attendant, une première bande-annonce a vu le jour. On y voit Valérie Lemercier en quinquagénaire pour qui rien ne va, et qui tente tout de même de trouver l'amour, le vrai, jusqu'à ce qu'elle rencontre Miguel (Patrick Timsit). Hélène Vincent et Philippe Laudenbach incarneront les parents de Valérie Lemercier, Denis Podalydès et François Bureloup seront également de la partie.

L'histoire : Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir qu'elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation qu'elle. Comment ces deux-là vont-il faire, sans maison, pour abriter leur nouvel amour ? Là est la question...

Marie-Francine, dans les salles le 31 mai prochain