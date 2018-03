Valérie Lemercier ne compte pas "se moquer" de Céline Dion dans son biopic

Après avoir surpris tout le monde en annonçant travailler à la réalisation d'un biopic sur Céline Dion, dans laquelle elle incarnera elle-même la star québécoise, Valérie Lemercier tient à rassurer les fans de la chanteuse, inquiets de voir leur idole tournée en dérision.

Invitée de la matinale de Patrick Cohen sur Europe 1, ce 19 mars, la comédienne et réalisatrice a parlé de son projet d'adapter, librement, la vie de Céline Dion. Valérie Lemercier a précisé qu'elle interpréterait le rôle de la chanteuse de 5 à 55 ans. "C'est librement inspiré de sa vie, le personnage s'appellera Aline Dieu. Moi je ne connais pas sa vie, son enfance, l'en­fance de ses parents. C'est un parcours incroyable", a-t-elle expliqué. Ainsi, le film dosera éléments biographiques et passages humoristiques. "Je suis très émue par son destin. Évidem­ment qu'il y a plein de choses drôles, mais ce n'est pas me moquer de Céline Dion. Pas du tout !", a-t-elle ajouté.

Valérie Lemercier, qui avait révélé avoir été très touchée par Céline Dion, au point de s'habiller en noir le jour de l'enterrement du défunt époux de la chanteuse René Angélil, en est au stade de l'écriture. Côté casting, on sait d'ores et déjà que c'est Jérôme Commandeur qui jouera au mari.

On ignore si l'équipe de Céline Dion a été sollicitée...

Thomas Montet