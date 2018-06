Valérie Lemercier raconte le comportement choquant de jeunes voisins fêtards

Alors qu'elle continue de plancher sur le projet d'un biopic sur Céline Dion façon Palais Royal et qu'elle sera prochainement à l'affiche de la comédie Neuilly sa mère, sa mère de Gabriel Julien-Laferrière, Valérie Lemercier était l'invitée d'À la bonne heure sur RTL mercredi 27 juin.

Toujours loquace, la comédienne a notamment raconté une anecdote pour le moins étonnante dans l'émission de Stéphane Bern. "Un jour je rentrais du théâtre, j'avais joué le vendredi, le samedi deux fois. Je rentre, il y avait des jeunes qui faisaient une fête dans ma cour et j'entendais : 'Valérie, viens nous sucer !'", se souvient-elle. Elle leur aurait bien répondu, et on connaît son sens de la répartie, mais l'actrice bourrée d'humour, morte de fatigue ce soir-là, a préféré ignorer ces voisins gênants. "J'ai éteint la lumière et je suis allée me chercher un oeuf avec un briquet dans mon frigo pour ne plus qu'ils me voient. J'étais par terre, c'était horrible", se souvient l'actrice et réalisatrice qui dit avoir vécu un véritable "cauchemar".

Et c'est sur une note humoristique qu'elle a conclu : "Quand on a joué trois fois de suite, on n'a pas envie de sucer des jeunes, même des vieux, d'ailleurs ! On a envie de se coucher."