Valérie Lemercier, son biopic sur Céline Dion: "Sérieux mais avec des conneries"

Alors qu'elle rencontre un joli succès dans les salles obscures, à l'affiche de son cinquième film en tant que réalisatrice, Valérie Lemercier a déjà une idée de son prochain long métrage. L'actrice et réalisatrice de Marie-Francine aimerait porter la vie de Céline Dion sur grand écran. Un projet hautement ambitieux mais pas seulement, comme le confie la cinéaste française âgée de 50 ans.

"J'aimerais faire un biopic sur elle" a ainsi confié la réalisatrice à Télé 7 Jours, expliquant qu'elle voudrait être "Céline bébé et la jouer jusqu'à 40 ans". "J'adore ses chansons mais je suis aussi fascinée par sa vie privée", a avoué Valérie Lemercier, promettant, si ce projet devait voir le jour, qu'il serait "sérieux, mais avec des conneries". Selon elle, "Céline Dion a suffisamment de distance pour accepter" la proposition. Reste à savoir si, oui ou non, la réalisatrice de Palais Royal et 100% Cachemire sera bien à la tête de ce projet détonant.

Ce n'est pas la première fois que la vie et la carrière de l'interprète de My Heart Will Go on et Pour que tu m'aimes encore ferait l'objet d'un film. En 2008, un téléfilm canadien réalisé par Jeff Woolnough et diffusé sur la chaîne publique CBC était sorti en DVD. En France, ce film intitulé sobrement Céline avait été diffusé par M6.