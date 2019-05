Valérie Trierweiler : Baisers et complicité avec Romain Magellan

Une nouvelle fois, l'ancien sportif Pascal Olmeta organisait une rencontre sportive pour son Match des légendes, au profit de son association Un sourire, un espoir pour la vie, qui vient en aide aux enfants malades. L'événement avait lieu le 27 mai à Bordeaux et on y a vu plusieurs personnalités, dont Valérie Trierweiler.

L'ancienne première dame Valérie Trierweiler (54 ans) était présente à ce tournoi en sa qualité de journaliste. En effet, la membre de la rédaction de Paris Match était là pour un reportage et elle a fait d'une pierre deux coups puisqu'elle en a aussi profité pour passer du temps avec son amoureux Romain Magellan (46 ans). L'ancien rugbyman, reconverti en consultant télé, était là pour présenter et animer ce Match des légendes. Dans les tribunes, on a vu les amoureux – revenus d'un séjour à New York pour aller voir Léonard Trierweiler dans son nouveau travail – très complices et échangeant des baisers.

Pendant ce Match des légendes, qui était organisé en une mi-temps de foot et une autre de rugby, il fallait compter sur de grands noms du sport : Sébastien Chabal, Zinedine Zidane, Fabien Pelous, Didier Deschamps ou encore Laurent Blanc, Romain Grosjean, Fabien Barthez... Les spectateurs ont aussi pu profiter d'une animation musicale orchestrée par le populaire chanteur Christophe Maé. Ce dernier est l'un des parrains de l'organisation avec Éric Cantona et Sir Alex Fergusson.

L'association Un sourire, un espoir pour la vie a été lancée en janvier 2006 à l'initiative de Pascal Olmeta et du chef d'entreprise Francesco Biddau. Parmi ses projets, elle met en place des aides financières aux familles dans le besoin et apporte aussi une "aide à l'aménagement intérieur afin de faciliter le quotidien des enfants et de leurs familles". Tout au long de l'année, elle apporte aussi un soutien matériel, financier et une assistance pour des hébergements et des déplacements de plusieurs familles dont les enfants sont hospitalisés.

Thomas Montet