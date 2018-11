Valérie Trierweiler complice et hilare au bras de son chéri Romain Magellan

Valérie Trierweiler et son compagnon Romain Magellan lors de la soirée de lancement du "Winter Time 2018" au profit de l'association ELA à l'hôtel Sofitel rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, France, le 15 Novembre 2018. Les festivités débutent par le lancement des illuminations de Noël de la rue du Faubourg Saint-Honoré et ensuite d'une soirée privée au Sofitel. Une tombola est ouverte au public afin de récolter des fonds pour l'association et l'intégralité des gains seront reversés à l'association ELA. © Denis Guignebourg/BestImage