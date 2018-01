Valérie Trierweiler défend Alain Delon : "Je ne l'ai pas du tout trouvé aigri"

À l'occasion des 60 ans de sa carrière, Alain Delon a fait l'objet d'un très bel hors série du magazine Paris Match. Ses proches s'y confient, notamment son ex-femme Nathalie, mais aussi ses enfants Alain-Fabien et Anouchka. Il avoue à Valérie Trierweiler dans ce numéro spécial son dégoût pour le monde d'aujourd'hui, allant jusqu'à dire qu'il "quittera ce monde sans regrets". La journaliste, invitée d'Europe Matin sur Europe 1, revient sur cet entretien qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

"Tout est faux, tout est faussé. Il n'y a plus de respect, plus de parole donnée. Il n'y a que l'argent qui compte. On entend parler de crimes à longueur de journée. Je sais que je quitterai ce monde sans regrets", lâchait notamment l'iconique acteur de 82 ans. "L'interview ne peut pas se résumer à deux phrases" selon Valérie Trierweiler qui assure qu'elle ne l'a "pas du tout trouvé aigri".

Selon la journaliste, "on ne mesure pas ce que c'est d'être Alain Delon", "un homme qui sait regarder le passé en face". "Il a tout vécu. (...) Qu'est-ce qui lui reste à vivre ? C'est ça qu'il veut dire. Il lui reste d'attendre tranquillement, peut-être un dernier bonheur, et il regarde le passé sans amertume", surenchérit l'intéressée qui affirme aujourd'hui être proche du Samouraï. "Il était venu à ma rencontre il y a quatre ans, à un moment où j'essayais de panser des blessures et il a su trouver les mots, se souvient-elle en faisant référence à sa rupture avec François Hollande. Et la confiance s'est installée petit à petit entre la star qu'il est et la journaliste que je suis."