Valérie Trierweiler : Des traces de sa colère à l'Elysée ?

Lorsque Valérie Trierweiler a appris que le magazine Closer s'apprêtait à révéler que son compagnon François Hollande entretenait une relation amoureuse avec Julie Gayet, c'est peu dire qu'elle a mal pris la chose. Comme elle raconte dans Merci pour ce moment, son livre paru en septembre 2014, elle a avalé des somnifères, frôlé la crise de folie et a été hospitalisée quelques jours, le coeur brisé. En revanche, elle tient à le préciser qu'elle n'a jamais passé ses nerfs sur le mobilier national lors d'une violente dispute avec Hollande !

Dans une interview accordée à Paris Match, celle qui fut brièvement première dame revient sur ce livre coup de poing et cette rumeur qui la met très mal à l'aise. Valérie Trierweiler ne manque pas de fermeté quand elle déclare à nos confrères : "Ce n'est pas chose aisée de rétablir des vérités lorsque vous avez eu l'appareil d'Etat contre vous, qui a tenté de vous discréditer. Je ne pardonnerai pas à ceux qui ont fait croire que j'avais cassé du mobilier à l'Elysée. C'est totalement faux." La journaliste de 53 ans ne tient pas à lâcher l'affaire et entend bien laver son nom : "J'aimerais aujourd'hui que le couple Macron, qui peut disposer de l'inventaire, rétablisse la vérité." Emmanuel et Brigitte Macron répondront-ils favorablement à l'appel de locataire du palais présidentielle ? Comme le rappelle le site de Closer, à l'époque, en janvier 2014, le Mobilier national "démentait catégoriquement" au Figaro tout acte de vandalisme dans le bureau présidentiel.

Trois ans et demi après sa publication, Merci pour ce moment reste un essai hors norme. Quand Valérie Trierweiler y décrit le rapport de l'ancien président au peuple et révèle notamment qu'il aurait employé l'expression "sans-dents" pour désigner les pauvres. C'est l'homme de gauche plus que l'ancien amant qui aurait souffert de ce livre. Selon Le Journal du Dimanche, François Hollande, qui a toujours nié avoir prononcé les mots qu'elle lui prête dans son ouvrage, serait enfin prêt à répondre à son ancienne compagne. Cette dernière ferait l'object de quelques pages du prochain livre d'Hollande que publieront les éditions Stock, le 11 avril. Dans Les Leçons du pouvoir (un titre encore provisoire), "Hollande se confie sur un aspect qu'il a toujours répugné à aborder : sa vie privée. Il évoquera Valérie Trierweiler, puis Julie Gayet, son actuelle compagne. C'est la première fois qu'il s'exprimera sur celle qui était à ses côtés lors de son élection à l'Élysée en 2012", écrivent nos confrères.