Valérie Trierweiler : "Douces retrouvailles" avec Léonard

Après avoir passé du temps à Madagascar, Valérie Trierweiler a retrouvé la France. La journaliste de 53 ans a notamment accompagné les enfants du Secours populaire à Cabourg mais elle a aussi profité de ses propres enfants, à commencer par Léonard.

Sur Instagram, dimanche 26 août 2018, Valérie Trierweiler a posté une photo en noir et blanc d'elle et de son médiatique fils, récemment diplômé. "Douces retrouvailles après les vacances avec @leonard_trierweiler. Et juste avant de nouvelles aventures. Bonheur d'être mère. #jaitroisfils #proudmama #forever #motherandsons", a-t-elle écrit en légende. La journaliste est une maman très fière de ses enfants, Anatole (né en 1992), Lorrain (né en 1995) et Léonard (né en 1997), dont le père est son ex-mari Denis Trierweiler. Léonard est particulièrement connu pour avoir fait "le buzz" sur la Toile lors de ses échanges musclés avec Louis Sarkozy puis grâce à ses talents de cuisinier chez Ferrandi ainsi que pour des faits moins glorieux, notamment sa consommation de cocaïne...

Si Valérie Trierweiler est ravie de passer du temps avec ses enfants, elle apprécie aussi ses beaux moments passés aux côtés de son nouveau compagnon, Romain Magellan. A-t-elle présenté son amoureux à ses fils ?

Thomas Montet