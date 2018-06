Valérie Trierweiler et François Hollande : Retrouvailles à l'hôtel...

Les célébrités ont défilé au festival Des livres, des stars qui s'est déroulé à l'espace Borély de Marseille les 15, 16 et 17 juin 2018. Présidé par Michel Drucker, l'événement a été marqué par un hommage à Johnny Hallyday en présence d'Estelle Lefébure, marraine de l'événement. Tout comme l'avocat Éric Dupond-Moretti, victime d'un vol bien organisé dans la matinée du 16 juin, Valérie Trierweiler s'est rendue dans la cité phocéenne pour participer au festival. La journaliste et écrivaine de 53 ans a posé ses valises à l'hôtel Sofitel du Vieux-Port, où un homme qu'elle connaît particulièrement bien est également passé : François Hollande.

Le Point rapporte en effet que l'ex-président de la République se trouvait à Marseille pour assister au mariage de Franz-Olivier Giesbert et de Valérie Toranian. Le compagnon de Julie Gayet en a profité pour donner une interview programmée dans la matinée du 16 juin 2018, très certainement sans savoir que Valérie Trierweiler s'y trouverait.

De l'eau a coulé sous les ponts depuis leur rupture survenue janvier 2014, officialisée par un communiqué de François Hollande qui disait : "Je fais savoir que j'ai mis fin à la vie commune que je partageais avec Valérie Trierweiler", et la publication du fracassant Merci pour ce moment en septembre de la même année, et les deux ex ne se côtoient plus. Chacun est aujourd'hui heureux en amour, elle avec l'ancien rugbyman Romain Magellan et lui avec Julie Gayet.