Valérie Trierweiler et Laëtitia Milot : Dédicaces et sourires ravis à Brive

Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre se tenait la 36e édition de la Foire du livre de Brive. Quelque 300 auteurs, habitués ou petits nouveaux, étaient installés sous la Halle Brassens pour signer des copies de leur ouvrage et rencontrer le public. Politiques, journalistes, sportifs mais également personnalités de la télévision et du cinéma ont attiré l'attention des photographes.

Passée il y a une semaine par Trouville-sur-Livres, Valérie Trierweiler était ainsi de passage en Corrèze (célèbre fief de François Hollande) pour présenter son dernier roman, Le Secret d'Adèle (éditions Les Arènes, sorti en mai dernier). Sourire radieux aux lèvres comme à son habitude, Laëtitia Milot avait investi l'un des stands pour dédicacer son quatrième roman intitulé Liés pour la vie (Éditions Plon, sortie le 16 novembre).

Une pléiade de célébrités

Les humoristes Bérangère Krief et Marine Baousson étaient sur place pour leur ouvrage parodique 50 conseils pour réussir dans l'univers impitoyable du blog et Anny Duperey pour son livre autobiographique Le Rêve de ma mère (éditions du Seuil). Clémentine Célarié (À la folie, éditions du Cherche midi), Jean-Marie Périer (Près du ciel, loin du paradis, Calmann-Levy), Amélie Nothomb (Frappe-toi le coeur, Albin Michel), Lorànt Deutsch (Métronome illustré 2, Michel Lafon), Marina Carrère d'Encausse (Une femme entre deux mondes, éditions Anne Carrière), Christophe Hondelatte (Le Cannibale de Rotenburg et autres faits divers glaçants, éditions JC Lattès), Patrick Pelloux (L'Instinct de vie, éditions du Cherche-Midi), mais aussi Macha Méril (Michel et moi, Albin Michel) étaient tous présents.

Il y avait également Claude Sérillon (Vers à moi, La Conversation), Marcel Rufo (Dictionnaire amoureux de l'enfance et de l'adolescence), Bernard Mabille (Les Pensées insolentes de Bernard Mabille), Irène Frain (Secret de famille), Michel Bussi (On la trouvait plutôt jolie, Le temps est assassin) ainsi que l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve (Beauvau) et l'ex-ministre de l'Intérieur Jean-Louis Debré (Tu le raconteras plus tard).