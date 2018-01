Valérie Trierweiler, fière de son fils Léonard : "C'est moi qui l'ai fait"

Du précédent mariage de l'auteur du roman Le Secret d'Adèle avec le journaliste et philosophe Denis Trierweiler sont également nés Anatole (25 ans) et Lorrain (22 ans). "Ce sont de jeunes adultes et nous avons une vie et un lien formidables. Nous parlons de tout, c'est un grand bonheur", avait-elle déclaré en mai 2017 au magazine Elle.