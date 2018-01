Valérie Trierweiler, le "coeur brisé", sarcastique sur sa rupture avec Hollande

Vendredi 19 janvier 2018, Valérie Trierweiler était l'invitée d'Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de l'émission C à vous, diffusée sur France 5. Venue faire la promotion du raid sportif Le Finland Trophy, événement dont elle est l'ambassadrice et qui se déroulera du 25 au 29 janvier prochain en Laponie, la journaliste et écrivain française a très brièvement évoqué sa rupture avec François Hollande, avec tout l'humour qu'on lui connaît.

Pour participer au Finland Trophy, l'éphémère première dame a évidemment réalisé "un test d'effort" afin de s'assurer qu'elle était "apte". C'est en évoquant cet examen que la journaliste de Paris Match a ironisé sur sa rupture avec l'ex-président, il y a désormais quatre ans. "J'ai quand même passé un test d'effort, un truc sérieux avec un cardiologue qui m'a fait courir à fond. Il m'a dit que mon coeur était impeccable, je lui ai dit : 'Non regardez, il a été brisé', mais non le coeur est impeccable donc je suis apte", a-t-elle déclaré avec un sourire entendu.

J'aime mettre de l'aventure dans ma vie

Etonnée, Anne-Elisabeth Lemoine a rebondi sur les paroles de son invitée. "Vous faites de l'humour sur ce sujet. On sait à quel point ça a été un moment douloureux dans votre vie...", a-t-elle ajouté avant d'être coupée. "Oui mais ça y est, je n'en parlerai plus, c'est derrière. Les choses ont passé et maintenant je vais vers autre chose et notamment vers ce défi. J'aime bien mettre de l'aventure dans ma vie", a-t-elle conclu.

