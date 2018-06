Valérie Trierweiler : Maman à la ligne parfaite, avec son fils Lorrain bébé

Léonard Trierweiler est le plus connu des fils de Valérie et Denis Trierweiler, celui qui fait le plus parler, notamment pour ses multiples frasques. Mais avant l'apprenti cuisinier, qui poursuit ses études à l'école de gastronomie française Ferrandi Paris, deux autres garçons sont nés : Anatole, en 1992, et Lorrain, en 1995. C'est en compagnie de son cadet que l'ex-compagne de François Hollande s'est dévoilée sur Instagram le 14 juin 2018.

Valérie Trierweiler a publié une photo d'elle prise vingt-trois ans plus tôt. La journaliste de 53 ans apparaît dans une longue robe noire qui épouse très joliment sa fine silhouette. La jeune maman avait visiblement très vite retrouvé la ligne après l'accouchement. Lorrain, âgé de plusieurs mois, apparaît dans les bras de sa maman, dans un pyjama bleu ciel. "#jourj #23yearsago #14juin #love #baby #cestmoiquilaifait #montreuilbellay", commente Valérie Trierweiler en légende. Cette photo tirée de l'album de famille sert sans aucun doute à marquer le 23e anniversaire de son fils.