Valérie Trierweiler, sa lutte contre le cancer du sein : "Une amie en est morte"

Valérie Trierweiler a officiellement quitté la France pour rejoindre le Grand Nord finlandais. Ambassadrice du raid sportif Finland Trophy, événement qui se déroule du 25 au 29 janvier en Laponie, la journaliste de 52 ans a précisé auprès de nos confrères du magazine Gala que cette manifestation sportive 100% féminine était organisée au profit de Keep A Breast, asso­cia­tion qui lutte contre le cancer du sein.

Une cause importante aux yeux de l'ex-compagne de François Hollande. "Une de mes meilleures amies en est morte il y a quinze ans. À l'époque, je ne me sentais pas concernée. Pourtant, une femme sur huit a un cancer du sein en France, il provoque 12 000 décès par an. C'est la première cause de mortalité pour les femmes en France. En voyant ces chiffres, je me suis dit qu'il fallait le faire savoir, s'en préoc­cu­per, aider les femmes qui en ont souf­fert... Je me suis sentie beau­coup plus soli­daire que je ne l'étais. Ça m'a donné envie d'être autre chose qu'une figure média­tique", a-t-elle déclaré dans l'entretien publié jeudi 25 janvier.

Ça brise toutes les barrières

Celle qui a réalisé un test d'effort afin de s'assurer qu'elle était apte à participer au Finland Trophy s'est également enthousiasmée de l'ambiance "extraordinaire" de ce raid féminin. "On traverse toute la palette d'émo­tions, puisance 1 000. C'est un grand bras­sage social, on est toutes dans des tenues de sport, personne ne sait qui fait quoi. Le dernier jour, quand tout est terminé, qu'on apprend à mieux se connaître, on se rend compte qu'il y a une grande diver­sité de métiers, d'âge, ça brise toutes les barrières. (...) D'anciennes patientes parti­cipent, ainsi qu'une mère et sa fille, une femme chirur­gien [le docteur Amélie Gesson, NDLR] spécia­li­sée dans le cancer du sein, dans l'opé­ra­tion des tumeurs et de recons­truc­tion, court avec des patientes. Il y a plein de belles histoires", a-t-elle fièrement conclu.