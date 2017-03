Valérie Trierweiler selon le neveu de François Hollande : "Mauvaise, médisante..."

Les langues se délient. Alors que François Hollande quittera l'Elysée dans quelques semaines, son neveu, Kevin Hollande, s'est confié cette semaine auprès de nos confrères du magazine Closer pour évoquer la vie privée de son oncle.

Fils du jazzman Philippe Hollande (le frère aîné du président), le jeune homme de 34 ans s'est ainsi lâché au sujet de l'ex-compagne du chef d'Etat, Valérie Trierweiler, dont François Hollande s'est séparé après la révélation de sa relation avec l'actrice Julie Gayet, en janvier 2014.

Selon Kevin Hollande, cette histoire d'amour était tout simplement une erreur de casting. "Elle n'aurait jamais dû rentrer dans notre famille. Elle n'a pas aidé mon oncle à être plus proche de sa famille (...) Elle ne s'est jamais entendue avec personne ! Je ne l'ai que très peu côtoyée, vu qu'elle n'a jamais cherché à nous connaître, ce qui nous avait un peu étonnés, à tous", a-t-il confié.

Blâmant entre autres le caractère volcanique de la journaliste de Paris Match, celui qui est chef de projet dans un cabinet de conseil en organisation et management a également dénoncé la parution du livre choc et vengeance Merci pour ce moment. "L'histoire du livre, ça a été terrible ! C'est vraiment là que je me suis rendu compte que c'était une mauvaise femme. A travers son livre, on sent bien à quel point Valérie Trierweiler est médisante. Et pourtant, elle est aussi responsable que lui de la situation !", a-t-il ajouté.

Enfin, Kevin Hollande assure que les "vraies raisons" de la rupture de François Hollande et Valérie Trierweiler ne concernent pas seulement Julie Gayet. "Ce que je sais, c'est qu'elle a voulu des choses qui lui ont été refusées, et ça l'a beaucoup blessée. Ce sont les vraies raisons de cette rupture."

