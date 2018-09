Valérie Trierweiler : Ses mots émus à Jean-Luc Romero, bouleversé par le deuil

Malgré quelques sourires et des apparitions à divers événements, Jean-Luc Romero reste très fragilisé par la mort inattendue de son mari Christophe Michel, emporté à seulement 31 ans en mai dernier dans des circonstances non révélées. Sur Twitter, il a une nouvelle fois évoqué le sujet avec pudeur.

"Ce 27 septembre, nous aurions dû fêter nos 5 ans de mariage dans notre chère mairie de #Paris12. Samedi, cela fera 4 mois qu'il nous a quittés et lundi 1er, il aurait eu 32 ans. Son absence est insupportable. Pensez à l'homme et au militant passionné qu'il fut... #RendreChrisFier", a-t-il écrit en partageant une photo de lui et de Christophe Michel. Le jeune homme était un militant des droits LGBT – Jean-Luc Romero a d'ailleurs poursuivi son combat peu après sa mort lors d'une Pride annulée à l'île Maurice – et le secrétaire général de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (Admd).

Réagissant à ce message, l'ancienne première dame Valérie Trierweiler a posté elle aussi un tendre message. "Je n'oublierai jamais ce beau mariage, ni le beau couple que vous formiez. Je pense à toi cher @JeanLucRomero en ce jour particulier comme les autres jours. Et à Christophe", a-t-elle écrit. À l'époque, elle avait assisté au mariage de l'élu parisien du 12e arrondissement de la capitale (également ambassadeur d'une "région Ile-de-France sans sida") et conseiller régional d'Île-de-France. Elle était aussi présente à ses côtés lors des obsèques de Christophe Michel à Paris. Un soutien indéfectible qui doit faire chaud au coeur de Jean-Luc Romero, toujours "en colère" face à la mort brutale de son mari.