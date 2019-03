Valérie Trierweiler : Très chic et rieuse au bras de son chéri Romain Magellan

Depuis quelques années, l'association Enfance Majuscule organise un gala de bienfaisance afin de lever des fonds et mettre la lumière sur les droits des enfants. Une soirée importante au profit de l'enfance maltraitée qui mobilise à chaque fois de nombreuses personnalités.

Sur le photocall de la soirée, qui se tenait lundi 25 mars salle Gaveau à Paris, on a ainsi pu voir l'ancienne première dame Valérie Trierweiler. Très mobilisée pour les enfants (elle est marraine du Secours populaire), elle ne pouvait manquer un tel événement et avait donc à coeur de venir apporter son aide et son soutien. Très élégante dans une tenue composée d'un pantalon noir, d'un chemisier en satin blanc, d'un long manteau noir et parée de bijoux, la journaliste et romancière de 54 ans a pris la pose avec décontraction. Rieuse et détendue, elle a sans doute passé un très bon moment accompagnée de son nouveau chéri, l'ancien joueur de rugby Romain Magellan. "C'est une cause qui concerne tout le monde. On ne sera jamais assez nombreux pour défendre cette cause", a rappelé Valérie Trierweiler.

Cette soirée, qui a aussi pu compter sur la présence du fidèle parrain du gala l'acteur Richard Berry (qui partage la tâche avec Patricia Chalon), est l'occasion de rappeler quelques chiffres glaçants qui témoignent de la nécessité de mener ce combat. Ainsi, Enfance Majuscule relate que 200 nourrissons meurent chaque année, victimes du syndrome du bébé secoué ou que 86% des maltraitances sont intra-familiales. La maltraitance des enfants a aussi trouvé un triste écho cette année avec plusieurs cas d'enfants victimes d'abus sexuels par des prêtres, un thème abordé dans le film Grâce à dieu de François Ozon.

Composée de bénévoles d'horizons divers, apolitique et aconfessionnelle, l'association Enfance Majuscule étend ses actions en lien avec les organismes poursuivant les mêmes objectifs.

Thomas Montet