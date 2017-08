Vanessa Burggraf, "médiatiquement surexposée" : "Je n'ai pas été très heureuse"

Après une seule saison dans On n'est pas couché, Vanessa Burggraf a volontairement rendu son tablier pour retrouver France 24, chaîne sur laquelle elle était depuis 2005. Alors que la journaliste a discrètement fait sa rentrée, comme directrice de la rédaction française de la chaîne, elle se confie sur son nouveau poste et l'année, difficile, qui s'est écoulée...

Souvent critiquée par ses interlocuteurs en plateau et encore plus par les internautes -notamment lors du fameux échange avec l'ancienne ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem, au sujet d'une "fake news" - Vanessa Burggraf ne cache pas qu'elle est bien contente de ne plus être dans la lumière. "Certains pensent qu'on ne peut jamais décrocher de l'antenne. C'est une erreur. (...) Sur France 2, j'ai été médiatiquement surexposée. Je le savais mais, pour tout vous dire, je n'en ai pas été très heureuse. Ça a été très douloureux pour moi. Aujourd'hui, cela doit faire trois mois que je ne fais plus d'antenne et j'en suis très contente", confie-t-elle à Télé 2 semaines.

Alors que sa place sera occupée cette saison par Christine Angot (toujours aux côtés de son ami Yann Moix), Vanessa Burggraf envoie tout son soutien à sa remplaçante. "Je pense qu'elle sera très bien dans l'émission. Il ne faut pas partir avec des a priori, laisser aux gens le temps de s'installer et leur laisser un peu la paix pendant quelques mois, ne pas être tout le temps dans le jugement...", dit-elle.

La journaliste se dit par ailleurs ravie de retrouver des gens qu'elle connaît "depuis plus de dix ans" et d'enfiler sa nouvelle casquette, qui va lui permettre de gérer une équipe de 200 personnes. Et de rappeler que "l'actualité internationale, c'est [sa] passion première".

Thomas Montet