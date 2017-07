Vanessa Burggraf quitte ONPC : "Je ne pense pas avoir été une erreur de casting"

On l'attendait sur France 2 à la rentrée prochaine pour sa deuxième saison dans On n'est pas couché, Vanessa Burggraf ne sera finalement plus la polémiste de Laurent Ruquier après l'été. Interrogée par Thomas Joubert dans Le Grand Direct des médias d'Europe 1 vendredi 7 juillet, la journaliste de 45 ans est revenue sur cette décision personnelle...

Questionnée sur le fait qu'elle ait pu être "une erreur de casting" dans On n'est pas couché, Vanessa Burggraf a répliqué : "Non, je ne pense pas avoir été une erreur de casting. Je pense surtout qu'on ne m'a pas fait beaucoup de cadeaux et je n'en demandais à personne. Beaucoup de journalistes auraient aimé être à ma place et je pense d'ailleurs que le téléphone de Laurent doit beaucoup sonner depuis hier. (...) Je retire de l'émission une expérience qui a quand même été fabuleuse !"

Si Vanessa Burggraf a décidé de quitter ONPC et son collègue Yann Moix, c'est qu'il lui a été proposé de devenir directrice de la rédaction francophone de la chaîne d'information internationale France 24. Pour rappel, c'est cette même chaîne qu'elle avait quittée pour remplacer Léa Salamé sur France 2 l'an dernier.

À ce sujet, la journaliste a indiqué : "Je souhaite à beaucoup de journalistes sur la place de Paris d'avoir la chance que j'ai aujourd'hui d'avoir eu quand même deux très très belles propositions en l'espace d'un an. Je ne vous cache pas ce matin que je suis une femme plutôt heureuse. (...) Je suis très attachée à la rédaction de France 24, affectivement, j'ai participé à la création de cette chaîne."

Une interview à retrouver ci-dessous :