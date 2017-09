Vanessa Demouy et Philippe Lellouche, le divorce : La comédienne l'annonce

Ils auront tout essayé, en vain. Mercredi 6 septembre 2017, dans une interview exclusive et très intime accordée au magazine Gala, Vanessa Demouy officialise son divorce d'avec Philippe Lellouche. L'ancien mannequin devenu comédienne et l'animateur de Top Gear s'aimaient depuis plus de quinze ans.

Pour Gala, dont elle fait également la couverture, Vanessa Demouy révèle la fin de cette histoire d'amour : "Philippe et moi, nous nous sommes séparés. Comme je ne m'étais pas mariée pour divorcer un jour, comme je me suis longtemps battue pour que mon couple résiste, cela n'a pas été facile à vivre. Il faut être deux pour vouloir. Quand l'un des deux renonce, il faut trancher net." Vanessa Demouy reconnaît qu'il faut faire des concessions dans une vie de couple, surtout lorsqu'il y a des enfants, mais qu'on ne peut tout accepter : "Il ne faut pas que celles-ci soient au détriment de ce que vous êtes. C'est une question d'équilibre. (...) Souvent, les gens qui ont mon profil, hypersensibles, volontiers empathiques, ont tendance à s'oublier, et quand on s'oublie, on se fait mal forcément."

Vanessa Demouy explique qu'il était temps de s'expliquer publiquement, de révéler le drame qu'elle traverse car leurs admirateurs n'ont pas manqué de remarquer qu'elle n'était pas de la "prochaine création" de son ancien compagnon. Avec Philippe, il y a eu ces grands succès sur scène comme Le jeu de la vérité ou Boire, fumer et conduire vite. Il y a également deux enfants : Solal, 17 ans, et Sharlie, 6 ans.

Pour autant, à 44 ans, la comédienne regarde l'avenir avec confiance : "Aujourd'hui, plus personne ne me dira ce que je dois faire et comment je dois le faire. Et cela semble me réussir", dit-elle avec conviction dans Gala.

