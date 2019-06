Vanessa Demouy : "La thérapie m'a beaucoup aidée"

Vanessa Demouy est une femme bien dans ses baskets et elle veut qu'on le sache ! L'actrice, qui a fait son arrivée dans la série Demain nous appartient où elle incarne le personnage de Rose Latour, est aujourd'hui apaisée émotionnellement et comblée par sa carrière. Mais cela n'a pas été un parcours de santé...

Avec un début de carrière comme mannequin et comédienne entamé à l'adolescence, Vanessa Demouy a connu très tôt le succès et ses effets désagréables, comme le "regard malsain" porté sur elle par des hommes qui voyaient une gamine avec un "côté très sexué" malgré elle. "J'étais plutôt réservée, je trouvais ma vie monotone... L'idée de vivre mille vies grâce à ce métier m'a attirée. (...) Mon parcours a été chaotique, douloureux parfois, mais il m'a amenée à ce que je suis aujourd'hui. Je le regarde avec beaucoup de tendresse", dit-elle avec le recul. La star ajoute toutefois ne plus faire son métier pour les mêmes raisons que par le passé. "Je me soigne ! J'ai fait un gros travail sur moi, la thérapie m'a beaucoup aidée. Au début de ma carrière, je me suis tellement posé de questions... Maintenant, je vais davantage à l'essentiel", jure-t-elle.

Vanessa Demouy, qui ajoute ne pas regretter de ne pas avoir fait carrière au cinéma alors qu'elle a cartonné à la télé et au théâtre – "Je deviendrai peut-être une grande actrice de cinéma quand je serai grand-mère !" –, ne manque pas d'évoquer également sa vie de femme. Divorcée de Philippe Lellouche, qui a récemment admis avoir été infidèle, elle raconte recevoir "encore quelques demandes en mariage" alors que le regard sur elle a pourtant changé. Son rôle de mère n'est pas étranger à cela. "Ce côté maman a gommé la séduction", dit la star, mère de Solal, (16 ans) et Sharlie (8 ans). La belle dit aussi être ouverte à l'amour et, si elle cite son père en exemple, elle assure toutefois que l'homme qui partagera sa vie "ne devra pas être 'un père'" car elle a un déjà un !

Thomas Montet

L'interview de Vanessa Demouy est à retrouver dans Nous deux, dans les kiosques le 4 juin 2019.